На территории инновационного центра «Сколково» в Москве произошел пожар

В ночь на 12 марта в юго-западной части Москвы произошел пожар. Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, информация о происшествии поступила в дежурную смену в 1:31.

Возгорание произошло на улице Зворыкина, 1к1. По данным сервиса Яндекс.Карты это здание находится на территории инновационного центра «Сколково» в районе Минского шоссе.

Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном здании. В 2:03 прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 200 кв. м. В 2:13 пожар был полностью ликвидирован. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступало.

7 марта в поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в ангаре, где хранилась радиоэлектронная техника. Огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м.

В результате возгорания ангар обрушился. На его тушение потребовалось более двух часов. Пострадавших в инциденте не было.