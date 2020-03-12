Общество , 12 мар, 22:02
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В центре Москвы произошел пожар в одноэтажном здании
В Москве загорелось одноэтажное металлическое строение, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Москвы.
Сообщение о пожаре по адресу: улица Бауманская, 5, стр. 1, поступило в 18:37, площадь возгорания составила около 100 кв. м.
К 20:32 пожар был локализован. К настоящему моменту сведений о пострадавших не поступало.
По данным сервиса 2ГИС, по указанному адресу располагается трехэтажное административное здание. Как пишут «РИА Новости», возгорание произошло в автосервисе.