В центре Москвы произошел пожар в одноэтажном здании

Фото: МЧС

В Москве загорелось одноэтажное металлическое строение, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Москвы.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Бауманская, 5, стр. 1, поступило в 18:37, площадь возгорания составила около 100 кв. м.

К 20:32 пожар был локализован. К настоящему моменту сведений о пострадавших не поступало.

По данным сервиса 2ГИС, по указанному адресу располагается трехэтажное административное здание. Как пишут «РИА Новости», возгорание произошло в автосервисе.