Песков сообщил об отсутствии у Путина планов на зарубежные визиты

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует совершать какие-либо зарубежные визиты. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На вопрос корреспондента о планах главы государства на зарубежные поездки Песков ответил: «Нет, не планирует».

Ранее 14 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал россиянам минимизировать заграничные поездки в связи с угрозой заражения.

11 марта оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России посоветовал чиновникам отказаться от поездок за рубеж.