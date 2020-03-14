Закрытым в больницах на карантин пациентам разрешили передавать продукты

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пациентам московских больниц, к которым ограничили посещение, можно передавать продукты питания и другие гостинцы. Об этом РБК сообщили в столичном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Посетители по-прежнему смогут передавать «посылки» своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места», — сказано в сообщении.

О состоянии пациента его родные могут узнать в специальные часы у лечащего или дежурного врача. Эту информацию можно узнать по телефону больницы, где проходит стационарное лечение больной.

Также в московском штабе по борьбе с коронавирусом добавили, что в детских и взрослых поликлиниках города временно отменены плановые диспансеризации населения и профилактические медицинские осмотры. Все эти меры будут действовать до особого распоряжения главного санитарного врача столицы.