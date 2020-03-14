Российские авиакомпании объявили о приостановке рейсов в Европу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российские авиакомпании сообщили о приостановке рейсов после запрета Минтранса на полеты в Европу.

По информации пресс-службы «Аэрофлота», с 16 марта будут временно приостановлены регулярные полеты из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону, Цюрих и обратно.

С 14 по 16 марта авиакомпания сократит количество полетов в Прагу и Копенгаген в связи с решениями властей Чехии и Дании. Авиакомпания «Россия», полеты которой выполняются под кодом «Аэрофлота» SU, с 16 марта перестанет летать из Санкт-Петербурга в Вену, Прагу, Ларнаку и Женеву.

В Utair заявили, что с 13 марта перевозчик прекращает сообщение с Берлином и Миланом, а с 17 марта — с Веной и Ригой. Ограничение на полеты продлится до 31 мая.

До этого же числа S7 Airlines приостановила собственные регулярные рейсы в Италию, Испанию, Францию и Германию. А с 16 марта авиакомпания перестанет летать в Австрию, Болгарию, Чехию, на Кипр и обратно.