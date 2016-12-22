«ВымпелКом» перевел больше половины сотрудников на удаленную работу

Большая часть (56%) офисных сотрудников «ВымпелКома» (бренд «Билайн») поддержала программу BeeFree, которая позволяет несколько дней в неделю работать вне офиса. В некоторых регионах показатель достигал 61%. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. Всего в «ВымпелКоме» на конец 2017 года работали 21,7 тыс. человек.

Помимо удаленного формата, программа дает сотрудникам возможность использовать для работы собственное оборудование (он может принести свой ноутбук, на котором настроят все необходимые программы и удаленный доступ). Этой опцией уже воспользовались 1200 человек. Кроме того, в 2017 году оператор запустил проект «домашние агенты» для сотрудников центров поддержки клиентов, 20% которых сегодня работают удаленно.

Программа BeeFree стартовала в 2016 году. С ее помощью «ВымпелКом» планировал повысить эффективность аренды офисных пространств. В 2017 году экономия площадей административных офисов составила 24%, а затраты на аренду и обслуживание административных офисов удалось снизить на 25%, рассказала Айбашева, не уточнив абсолютных показателей.

Как ранее писал РБК, на момент запуска программы планировалось, что за счет перевода сотрудников на дистанционную работу компания сможет ​отказаться от 30% арендуемых помещений. До конца 2017 года 50–70% сотрудников оператора должны были перейти на «удаленку». Чтобы трудиться вне офиса, работники должны были подписать дополнение к трудовому договору. При этом в программе BeeFree не могли участвовать сотрудники офисов продаж, специалисты, которые имеют дело с большим объемом документов, технические работники.​ По итогам 2016 года компания перевела на удаленный тип работы около 3 тыс. сотрудников.

Возможность работать из дома есть у сотрудников и других операторов «большой четверки». «При необходимости наши сотрудники могут трудиться и из дома. Уровень технологий позволяет сегодня работать с одинаково высоким качеством из любого места. Но этот вопрос сотрудники решают со своими руководителями», — рассказала ​​руководитель пресс-службы «МегаФона» Юлия Дорохина.

В «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) не исключают, что могут перенять опыт «ВымпелКома». ​«В Tele2 готовы опробовать аналогичную практику. Сейчас мы анализируем эффективность подобной программы для принятия решения о ее внедрении», — рассказала пресс-секретарь компании Ольга Галушина.