СМИ узнали о полете российских бомбардировщиков над лагерем США на Аляске

Два российских бомбардироващика во время планового полета над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon. Об этом сообщает американский научно-популярный журнал Popular Mechanics со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Издание сообщает, что ледовый лагерь США вместе с подлодками располагается в 50 милях (около 80 км) от побережья Аляски. Уточняется, что он был организован 4 марта, за пять дней до пролета возле него российских бомбардировщиков.

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