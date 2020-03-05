Путин определил основные угрозы и вызовы России в Арктике
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года. В подписанном 5 марта документе говорится, что целью его разработки является защита национальных интересов России в регионе, а реализация прописанных мер должна, в частности, не допустить начала в Арктике военных действий против России.
Основными угрозами национальной безопасности России в Арктике, в частности, названы:
- сокращение численности населения;
- низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- низкие темпы геологоразведки перспективных минерально-сырьевых центров;
- нарушение сроков строительства ледоколов и других судов для Северного морского пути;
- низкие темпы развития отечественных технологий, необходимых для освоения Арктики.
В отдельную статью в документе выделены вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике. К их числу отнесены:
- наращивание военного присутствия других стран в Арктике и связанный с этим рост конфликтного потенциала;
- дискредитация деятельности России и попытки других государств пересмотреть базовые положения договоров, регулирующих хозяйственную деятельность в Арктике, или отказаться от их использования;
- воспрепятствование хозяйственной деятельности России в Арктике;
- незавершенность международного правового разграничения акваторий региона.