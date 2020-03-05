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Политика ,  
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Путин определил основные угрозы и вызовы России в Арктике

Одним из главных вызовов России в Арктике в утвержденном президентом документе названо наращивание военного присутствия других стран и связанный с этим рост конфликтного потенциала
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года. В подписанном 5 марта документе говорится, что целью его разработки является защита национальных интересов России в регионе, а реализация прописанных мер должна, в частности, не допустить начала в Арктике военных действий против России.

Основными угрозами национальной безопасности России в Арктике, в частности, названы:

  • сокращение численности населения;
  • низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры;
  • низкие темпы геологоразведки перспективных минерально-сырьевых центров;
  • нарушение сроков строительства ледоколов и других судов для Северного морского пути;
  • низкие темпы развития отечественных технологий, необходимых для освоения Арктики.

В отдельную статью в документе выделены вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике. К их числу отнесены:

  • наращивание военного присутствия других стран в Арктике и связанный с этим рост конфликтного потенциала;
  • дискредитация деятельности России и попытки других государств пересмотреть базовые положения договоров, регулирующих хозяйственную деятельность в Арктике, или отказаться от их использования;
  • воспрепятствование хозяйственной деятельности России в Арктике;
  • незавершенность международного правового разграничения акваторий региона.

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В документе отмечается, что власти России уже многое сделали для интересов страны в Арктике, в том числе создана группировка войск, способная обеспечивать безопасность региона «в различных военно-политических условиях». Однако боевые возможности этой группировки, в соответствии с документом, необходимо повышать. В частности, там предписано совершенствовать систему комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой и модернизировать объекты военной инфраструктуры. Доля современных образцов оружия, военной и специальной техники в составе арктической группировки названа одним из основных показателей эффективности государственной политики в Арктике.

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Утвержденный Путиным документ указывает также на необходимость повышения качества жизни населения Арктики, ускорение экономического развития и улучшение ситуации в экологии.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Арктика, Владимир Путин
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