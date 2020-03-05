Путин определил основные угрозы и вызовы России в Арктике

Одним из главных вызовов России в Арктике в утвержденном президентом документе названо наращивание военного присутствия других стран и связанный с этим рост конфликтного потенциала

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года. В подписанном 5 марта документе говорится, что целью его разработки является защита национальных интересов России в регионе, а реализация прописанных мер должна, в частности, не допустить начала в Арктике военных действий против России.

Основными угрозами национальной безопасности России в Арктике, в частности, названы:

сокращение численности населения;

низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры;

низкие темпы геологоразведки перспективных минерально-сырьевых центров;

нарушение сроков строительства ледоколов и других судов для Северного морского пути;

низкие темпы развития отечественных технологий, необходимых для освоения Арктики.

В отдельную статью в документе выделены вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике. К их числу отнесены: