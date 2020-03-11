Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта, строго соблюдая все международные правила использования воздушного пространства, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным Минобороны, продолжительность полета Ту-142 составила около 12 часов. В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов. На протяжении всего этого времени его сопровождали американские истребители. При этом в NORAD отметили, что Ту-142 не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады.

7 марта для сопровождения российских Ту-142 в небо поднялись истребители Typhoon военно-воздушных сил Великобритании. Они стартовали с авиабазы Лоссимут и базы Конингсби в графстве Линкольншир при приближении российских самолетов к британскому воздушному пространству.