Депутат Катасонов назвал число отправленных на карантин парламентариев

Сергей Катасонов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Отправленный на карантин депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов заявил, что кроме него в карантин направлены семь—восемь депутатов, которые обычно сидят рядом с ним на заседаниях нижней палаты. Об этом он рассказал РБК.

«Конечно, я посещал Францию еще до того как страна была признана опасной в плане распространения коронавируса, однако карантин в еще примерно неделю считаю оправданным», — сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить Катасонова на карантин после его возвращения из Франции. Также на карантин поместили помощников депутата и контактировавших с ним парламентариев. Кроме того, Володин предложил аннулировать пропуск Катасонова.