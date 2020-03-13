Заболевшие COVID-19 в Израиле пассажиры из Москвы не были россиянами

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Среди зараженных коронавирусом, прибывших из Москвы в Тель-Авив в начале марта, нет российских граждан. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Израиле.

«По поводу туристов, прибывших в Тель-Авив 3 марта рейсом из Москвы. По сведениям посольства, указанные туристы не являются гражданами Российской Федерации. Ожидаем поступления официальной информации израильской стороны», — рассказал представитель дипмиссии.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля сообщило в Telegram о двух случаях заражения коронавирусом среди туристов, прилетевших 3 марта из Москвы в Тель-Авив рейсом SU502 компании «Аэрофлот». В течение недели они жили в гостиницах в Тель-Авиве и Иерусалиме, посещали рестораны в Ашдоде и Акко, а также кратер Мицпе-Рамон на юге Израиля и Миром-Голан на Голанских высотах. О гражданстве этих людей Минздрав не сообщал.

С 12 марта власти Израиля ввели обязательный карантин продолжительностью 14 дней для всех въезжающих из-за распространения в мире коронавируса. Согласно указу иностранные граждане, прибывшие на территорию страны, должны остаться на «домашнем карантине», и любые виды гостиничного размещения для этих целей «не могут быть рассмотрены».