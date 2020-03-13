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Пассажиры застрявшего в Карибском море лайнера рассказали об обстановке

Круизный лайнер «Costa Magica» (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Круизный лайнер Costa Magica с пассажирами из России стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на наличие коронавируса на борту. Об этом РБК рассказала пассажирка лайнера Анастасия.

По ее словам, круиз должен был продолжаться с 6 по 20 марта, они должны были посетить много островов, но корабль почти никуда не пустили.

«Корабль с 6 марта не пустили ни в один порт, кроме Сен-Мартена. Конечно, все недовольны, французы периодически устраивают собрания, требуют свободы. Капитан сообщает, что делает все возможное, чтобы высадить всех в Гваделупе 13 марта», — отметила женщина.

Как добавила пассажирка, на корабле находились несколько человек с признаками ОРВИ, также на борту было много граждан Италии, поэтому порты приняли решение не пускать лайнер.

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«На Барбадосе приезжали медики, брали пробы у тех, кто простудился, они отрицательные на COVID-19. Повторно приезжали вчера врачи с Мартиники. Про результаты этих анализов нам ничего не сказали пока», — отметила Анастасия.

Женщина уточнила, что сейчас они находятся в порту Мартиники, жители острова начали сходить с лайнера. «В общем, мартиниканцы сходят к себе на остров и садятся на карантин. Нас дальше повезут в Гваделупу, и мы сядем, видимо, там тоже на карантин», — рассказала пассажирка.

Еще один пассажир Costa Magica — Олег Овчинников — подтвердил РБК, что круизный лайнер стоит у Мартиники.

«Круиз остановлен, мы находимся в порту. Здесь рядом с лагерем разбили палаточный лагерь медицинские работники, чтобы выгрузить пассажиров, которые живут на Мартинике. Всех остальных ждет карантин двухнедельный», — сообщил Овчинников. По его словам, признаков паники на лайнере нет.

Посольство России во Франции сообщило в Twitter, что отслеживает ситуацию с российскими гражданами на борту Costa Magica. Обращений в консульский отдел посольства не поступало.

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РБК направил запрос в компанию Costa Crociere Group, в посольство России во Франции и посольство России в Италии.

Как сообщает французский телеканал La Première со ссылкой на департамент здравоохранения Мартиники, на борту Costa Magica подтвердились два случая коронавируса. Сейчас на лайнере находятся 2 303 пассажира и 1 тыс. членов экипажа. Отмечается, что жители Мартиники, находящиеся на борту, смогут сойти на берег в течение 48 часов.

Теги: лайнер, Карибы, пассажиры, коронавирус, новости РБК
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