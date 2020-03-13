Пассажиры застрявшего в Карибском море лайнера рассказали об обстановке

Круизный лайнер «Costa Magica» (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Круизный лайнер Costa Magica с пассажирами из России стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на наличие коронавируса на борту. Об этом РБК рассказала пассажирка лайнера Анастасия.

По ее словам, круиз должен был продолжаться с 6 по 20 марта, они должны были посетить много островов, но корабль почти никуда не пустили.

«Корабль с 6 марта не пустили ни в один порт, кроме Сен-Мартена. Конечно, все недовольны, французы периодически устраивают собрания, требуют свободы. Капитан сообщает, что делает все возможное, чтобы высадить всех в Гваделупе 13 марта», — отметила женщина.

Как добавила пассажирка, на корабле находились несколько человек с признаками ОРВИ, также на борту было много граждан Италии, поэтому порты приняли решение не пускать лайнер.