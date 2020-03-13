На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

Круизный лайнер «Costa Magica» (Фото: Murad Sezer / Reuters)

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По словам Тюриной, лайнер принадлежит итальянской круизной компании. В данный момент есть подозрение, что трое членов экипажа и трое пассажиров заражены коронавирусом. Круизное судно отказались принять порт Гваделупы и еще несколько портов в Карибском море.

«На корабле 20 российских туристов из Москвы, Петербурга, Ижевска и еще каких-то городов. Это клиенты туроператоров», — сообщила Тюрина.

Она добавила, что информации о том, что коронавирус мог быть выявлен у граждан России, нет. Туроператоры сообщили ей, что каждый пассажир получил от круизной компании по €450, чтобы «они себе ни в чем не отказывали».