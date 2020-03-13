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На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

Круизный лайнер «Costa Magica»   (Фото: Murad Sezer / Reuters)

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По словам Тюриной, лайнер принадлежит итальянской круизной компании. В данный момент есть подозрение, что трое членов экипажа и трое пассажиров заражены коронавирусом. Круизное судно отказались принять порт Гваделупы и еще несколько портов в Карибском море.

«На корабле 20 российских туристов из Москвы, Петербурга, Ижевска и еще каких-то городов. Это клиенты туроператоров», — сообщила Тюрина.

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Она добавила, что информации о том, что коронавирус мог быть выявлен у граждан России, нет. Туроператоры сообщили ей, что каждый пассажир получил от круизной компании по €450, чтобы «они себе ни в чем не отказывали».

Также планируется, что круизная компания займется вопросом возвращения пассажиров домой, поскольку те пропустили свои обратные вылеты. Она добавила, что обстановка на корабле спокойная, паники нет.

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Ранее посольство России во Франции сообщало, что обращений от россиян пока не поступало, однако дипломаты продолжают отслеживать ситуацию на борту Costa Magica.

Французский телеканал La Première со ссылкой на департамент здравоохранения Мартиники, передавал, что всего на борту Costa Magica находятся 2303 пассажира и 1 тыс. членов экипажа. Телеканал отметил, что на судне подтвердились пока два случая коронавируса.

Теги: лайнер, россияне, пассажиры, коронавирус
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