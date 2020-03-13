Путин объяснил необходимость санации банков

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали «миллионы» граждан.

«Кто-то рассердится, скажет, вот «я пострадал» [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали», — сказал глава государства. По его словам, иначе слабые финансовые учреждения могли «набрать денег» у вкладчиков и «потом бы растворились куда-нибудь в Лондон».

Глава государства отметил, что санацию нужно было проводить, а «плохо это или хорошо — это другой вопрос».

В августе 2019 года в ЦБ говорили, что регулятор не сможет возместить от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санацию банков по новому механизму.