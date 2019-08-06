ЦБ оценил потери от санации проблемных банков

Размер потерь будет зависеть от решений судов по искам ЦБ к бывшим акционерам

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Центробанк не сможет возместить от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санацию банков по новому механизму. Об этом газете «Ведомости» рассказал зампредседателя Банка России Василий Поздышев

Реальный размер потерь будет зависеть от судебных решений по искам о возмещении убытков, поданным ЦБ к бывшим акционерам, пояснил зампред ЦБ.

Санации банков через новый механизм — Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС) Центробанк проводит с 2017 года. В августе на санацию отправили «ФК Открытие», в сентябре — Бинбанк с сестринским Рост Банком, осенью оздоровлению подвергли Промсвязьбанк с его дочерним Автовазбанком. Позднее на санацию через ФБКС также отправили Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Московский индустриальный банк (МИнБ).

Проблемные активы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка ЦБ сосредоточил на балансе «Траста», который превратился в банк «токсичных» и непрофильных активов. Выкуп этих активов также финансировал Центробанк.

«Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 года, — 7 трлн руб.», — рассказал Поздышев, в том числе проблемных и непрофильных активов — на 2,4 трлн руб. «Еще около 300 млрд руб. проблемных активов оставалось в «ФК Открытие», чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс «Открытия» стерильным», — сказал зампред ЦБ.