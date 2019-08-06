ЦБ оценил потери от санации проблемных банков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,23 -0,31 EUR Бирж. 73,14 -0,22 Brent 60,13 -0,81% USD Нал. 65,64 64,74 EUR Нал. 73,50 72,61 USD ЦБ 65,05 +0,41 EUR ЦБ 72,37 +0,67 EUR/USD 1,1215 +0,0016 BTC/USD Бирж. 12 196,00 +395,00 IMOEX 2 670,43 +0,80% RTSI 1 289,68 +0,58% DJIA 25 717,74 -2,90% Nasdaq 7 726,04 -3,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Walmart $120 (+13,74%) прогноз Cowen к 29.10.19
Китайский юань/Рубль ₽9,5 (+2,91%) прогноз Альпари к 02.09.19
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Walmart $120 (+13,74%) прогноз Cowen к 29.10.19
Китайский юань/Рубль ₽9,5 (+2,91%) прогноз Альпари к 02.09.19
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 65,05 (+0,41) Quote, 05 авг, 12:37
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 72,37 (+0,67) Quote, 05 авг, 12:37
До копеечки: сколько заплатят компании за персональные данные россиян Pro, 10:55 Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Торонто Общество, 10:54 Пхеньян предупредил Сеул и Вашингтон о высокой цене за совместные учения Политика, 10:46 Аналитики назвали самые популярные у россиян сладости Общество, 10:43 СМИ сообщили об интересе «Баварии» к Гарету Бэйлу Спорт, 10:43 В руках «автомат»: тест-драйв UAZ Patriot с АКП Авто, 10:38 Рубль подорожал по отношению к доллару и евро Финансы, 10:38 Bitcoin взял очередной рубеж: впереди — отметка в $12,2 тыс. Крипто, 10:13 Мендель Гизен — РБК: «Мы используем ресурсы так, будто у нас три Земли» Pro, 09:56 Стройки века: как «незавершенка» стала симптомом плохого госуправления Мнение, 09:56 СМИ назвали срок поставок «Супер Сухих» в войска Политика, 09:52 Власти заявили о пропаже человека после взрывов под Ачинском Общество, 09:41 Роухани назвал конфликт с Ираном «матерью всех войн» Политика, 09:35 В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь граждан Таджикистана Общество, 09:34
Финансы ,  
0 
ЦБ оценил потери от санации проблемных банков
Размер потерь будет зависеть от решений судов по искам ЦБ к бывшим акционерам
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк не сможет возместить от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санацию банков по новому механизму. Об этом газете «Ведомости» рассказал зампредседателя Банка России Василий Поздышев

Реальный размер потерь будет зависеть от судебных решений по искам о возмещении убытков, поданным ЦБ к бывшим акционерам, пояснил зампред ЦБ.

Санации банков через новый механизм — Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС) Центробанк проводит с 2017 года. В августе на санацию отправили «ФК Открытие», в сентябре — Бинбанк с сестринским Рост Банком, осенью оздоровлению подвергли Промсвязьбанк с его дочерним Автовазбанком. Позднее на санацию через ФБКС также отправили Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Московский индустриальный банк (МИнБ).

Проблемные активы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка ЦБ сосредоточил на балансе «Траста», который превратился в банк «токсичных» и непрофильных активов. Выкуп этих активов также финансировал Центробанк.

«Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 года, — 7 трлн руб.», — рассказал Поздышев, в том числе проблемных и непрофильных активов — на 2,4 трлн руб. «Еще около 300 млрд руб. проблемных активов оставалось в «ФК Открытие», чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс «Открытия» стерильным», — сказал зампред ЦБ.

Финансы
ЦБ вольет в санированный МИнБанк почти 130 млрд руб.

Центробанку удалось вернуть 233 млрд руб. при формировании банка «Траст», сообщил Поздышев. По его словам, еще 482 млрд руб. будет возвращено с баланса «Траста» в следующие пять лет.

Большинство непрофильных активов (250 млрд руб.), оставленных на балансе группы «Открытия», ЦБ рассчитывает вернуть при его продаже. Итого с проблемных активов в 2,4 трлн руб. ЦБ рассчитывает вернуть 965 млрд руб., или 40,2%, указывает замглавы ЦБ.

Потери регулятора при таком раскладе составят 1,44 трлн руб.

Снизить их объем Центробанк планирует за счет исков к бывшим владельцам «ФК Открытие» и Промсвязьбанка (уже поданы — на 290 млрд и 282 млрд руб. соответственно) и санируемых Бинбанка, АТБ и МИнБа (вскоре будут поданы). «Пока оценка объема этих исков — около 750–800 млрд руб. Если по результатам разбирательств вернется 750 млрд руб., общий возврат составит около 70%, если половина — то 55%», — сказал Поздышев.

При этом регулятор, по закону о банкротстве, не может взыскать все свои убытки в полном объеме, так как вынужден при их расчете следовать определенной формуле. Реальные расходы с учетом расходов на все судебные процессы и связанные с ними исполнительные производства можно будет оценить только по их завершении.

Финансы
Желанная санация: идея переложить риски на ЦБ становится все популярнее

Помимо финансирования банка «Траст» ЦБ также предоставил санируемым банкам капитал в размере 806,4 млрд руб. Вернуть эти средства регулятор планирует при продаже банков.

Однако когда ЦБ выставил на продажу АТБ за 0,6 доли его капитала, торги не состоялись и были перенесены на 2020 год. Не раньше лета 2020-го к продаже подготовят МИнБ, а к 2021 году — 20% акций «ФК Открытие». ЦБ не раскрывает, какую часть этих денег планирует вернуть.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Центробанк, санация
Материалы по теме
СМИ узнали о продаже базы данных клиентов отправленного на санацию банка
Финансы
ЦБ рассказал о предотвращенной благодаря санациям потере 2,6 трлн руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter