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Власти Непала отменили все экспедиции на Эверест

Фото: Donald Miralle / Getty Images

Правительство Непала отменило все альпинистские экспедиции на Эверест и приостановило выдачу туристических виз. Об этом сообщил министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Йогеш Бхаттараи, передает Business Today.

«Правительство решило временно приостановить все весенние экспедиции», — сказал министр.

Как сообщила непальская газета The Kathmandu Post со ссылкой на источник в правительстве, приостановка выдачи виз, которая не распространяется на дипломатические и официальные визы, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля.

Соответствующие решения были приняты на следующий день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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Источник в правительстве Непала добавил, что в случае чрезвычайной ситуации любой иностранец, желающий приехать в Непал, будет должен предоставить в консульство страны медицинскую справку, что он не является носителем коронавируса.

Он заключил, что отмена весенних экспедиций на Эверест лишит Непал многомиллионных доходов от альпинизма.

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О первом случае заражения коронавирусом в Непале стало известно 24 января. Заболевшим оказался непальский студент, который учится в китайском Ухане и приехал на каникулы домой.

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Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, 4948 человек умерли, еще более 131 тыс. человек заразились.

Теги: Непал, Эверест, экспедиции, отмена, коронавирус
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