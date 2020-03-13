Власти Непала отменили все экспедиции на Эверест

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Правительство Непала отменило все альпинистские экспедиции на Эверест и приостановило выдачу туристических виз. Об этом сообщил министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Йогеш Бхаттараи, передает Business Today.

«Правительство решило временно приостановить все весенние экспедиции», — сказал министр.

Как сообщила непальская газета The Kathmandu Post со ссылкой на источник в правительстве, приостановка выдачи виз, которая не распространяется на дипломатические и официальные визы, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля.

Соответствующие решения были приняты на следующий день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.