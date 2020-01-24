Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 13:57
В Ираке прошли массовые протесты против военного присутствия США Политика, 22:05 В Непале появился первый заразившийся неизвестным коронавирусом из Китая Общество, 21:50 Российский скелетонист выиграл третий в сезоне этап Кубка мира Спорт, 21:49 Перекрывшему движение в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате Общество, 21:38 В Госдепе США назвали новую дату встречи Помпео с Зеленским Политика, 21:26 В МИДе заявили об отсутствии россиян среди заразившихся коронавирусом Общество, 21:23 В США мужчина с лазером временно ослепил сажавшего самолет пилота Общество, 21:10 Боливия решила приостановить дипломатические отношения с Кубой Политика, 21:10 Якобашвили анонсировал IPO и инвесторов для «Ессентуков» Бизнес, 21:02 Сорос решил потратить $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами Бизнес, 20:46 Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай Общество, 20:37 Число пострадавших от иранского обстрела возросло в три раза Политика, 20:34 РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина президентом РПЛ Спорт, 20:33 Ростуризм посоветовал туроператорам предлагать вместо Китая другие страны Общество, 20:27
Вирус из Китая ,  
0 

В Непале появился первый заразившийся неизвестным коронавирусом из Китая

В Непале зафиксировали первый случай заражения неизвестным видом коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения страны.

«Анализы одного пациента дали положительный результат на коронавирус», — сказал представитель ведомства.

Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся вирусом в Китае
Общество

В министерстве отметили, что заболевшим оказался непальский студент, который учится в Китае. Он приехал домой на каникулы из города Ухань. Власти ищут тех, кто был с ним в тесном контакте.

Kathmandu Post уточняет, что коронавирусом заразился 31-летний соискатель докторской степени, который учится в городе Ухань. Его анализы протестировали в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Гонконге. Он вернулся в Непал 5 января и посетил больницу с жалобами на проблемы с дыханием, а 13 января его госпитализировали. Состояние его здоровья улучшилось, и через пять дней его выписали.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В декабре в китайском городе Ухань возникла вспышка пневмонии, вызванная неизвестным видом коронавируса. Впоследствии случаи заражения зафиксировали в других городах Китая, Таиланде, Сингапуре, Японии, Вьетнаме и США. Китайские медики заявляли, что вирус передается от человека к человеку. По последним данным, число заразившихся превысило 900 человек, 26 умерли.

Теги: Непал, Китай, коронавирус
Материалы по теме
Ростуризм посоветовал туроператорам предлагать вместо Китая другие страны
Общество
Власти закроют часть Великой Китайской стены из-за нового коронавируса
Общество
Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся вирусом в Китае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter