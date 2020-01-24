В Непале появился первый заразившийся неизвестным коронавирусом из Китая

В Непале зафиксировали первый случай заражения неизвестным видом коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения страны.

«Анализы одного пациента дали положительный результат на коронавирус», — сказал представитель ведомства.

В министерстве отметили, что заболевшим оказался непальский студент, который учится в Китае. Он приехал домой на каникулы из города Ухань. Власти ищут тех, кто был с ним в тесном контакте.

Kathmandu Post уточняет, что коронавирусом заразился 31-летний соискатель докторской степени, который учится в городе Ухань. Его анализы протестировали в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Гонконге. Он вернулся в Непал 5 января и посетил больницу с жалобами на проблемы с дыханием, а 13 января его госпитализировали. Состояние его здоровья улучшилось, и через пять дней его выписали.