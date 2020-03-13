Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 74,03 (+2,56) Quote, 12 мар, 13:04
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 83,66 (+2,64) Quote, 12 мар, 13:04
У главного тренера лондонского «Арсенала» выявили коронавирус Спорт, 03:03 Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35 Политика, 02:50 В подмосковном комплексе отдыха произошел пожар площадью 1 тыс. кв. м Общество, 02:40 США нанесли авиаудары по позициям иракского ополчения на границе с Сирией Политика, 02:19 Макрон поручил закрыть все учебные заведения Франции из-за коронавируса Общество, 01:41 Суд в США освободил информатора Wikileaks Челси Меннинг Общество, 01:13 СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей» Технологии и медиа, 01:03 Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Общество, 00:46 В китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США Общество, 00:43 На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года Финансы, 00:22 Аналитики оценили преимущества для России от налога на Google и Facebook Экономика, 00:01 Эксперты увидели угрозу полного израсходования резервов для 70% регионов Экономика, 00:01 Голосовавший за правки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию Политика, 00:00 Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение в городе из-за коронавируса Общество, 12 мар, 23:49
Политика ,  
0 

США нанесли авиаудары по позициям иракского ополчения на границе с Сирией

ВВС США нанесли удары по позициям военизированной группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке в ответ на ракетную атаку со стороны иракских военных, в результате которой погибли двое американских военнослужащих. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона. 

«Ранее сегодня [в четверг] вечером Соединенные Штаты нанесли оборонительные высокоточные удары по объектам «Катаиб Хезболлах» по всему Ираку. Целями этих ударов стали пять складов с оружием, чтобы значительно ослабить ее [группировки] способность совершать в будущем атаки на силы [возглавляемой США антитеррористической] коалиции [которые проводят операцию] «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Пентагона, решение об атаке стало прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции».

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не потерпят атаки против американского народа, интересов или американских союзников. «Как мы продемонстрировали это в последние месяцы, мы предпримем любые необходимые действия для защиты наших военнослужащих в Ираке и в регионе», — говорится в заявлении Эспера.

По данным телеканала Sky News Arabia, удары наносились в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар. При этом телеканал Al Sumaria отмечает, что удары наносились по позициям военизированной группировки «Катаиб Хезболла».

Вечером 11 марта военная база Ирака Кэмп Таджи, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке. Обстрел из систем залпового огня начался в 19:35 по местному времени (совпадает с московским). На территории базы упало 15 снарядов небольшого калибра. В результате погибли двое американских военных и один британский военнослужащий. Еще около десяти человек получили ранения, сообщало Reuters. Впоследствии Пентагон подтвердил гибель американских военных. 

Теги: Ирак, ВВС США, обстрел, Пентагон
Материалы по теме
Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Политика
СМИ сообщили о бомбардировке границ Сирии и Ирака неизвестными самолетами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter