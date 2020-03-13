США нанесли авиаудары по позициям иракского ополчения на границе с Сирией

ВВС США нанесли удары по позициям военизированной группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке в ответ на ракетную атаку со стороны иракских военных, в результате которой погибли двое американских военнослужащих. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона.

«Ранее сегодня [в четверг] вечером Соединенные Штаты нанесли оборонительные высокоточные удары по объектам «Катаиб Хезболлах» по всему Ираку. Целями этих ударов стали пять складов с оружием, чтобы значительно ослабить ее [группировки] способность совершать в будущем атаки на силы [возглавляемой США антитеррористической] коалиции [которые проводят операцию] «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Пентагона, решение об атаке стало прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции».

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не потерпят атаки против американского народа, интересов или американских союзников. «Как мы продемонстрировали это в последние месяцы, мы предпримем любые необходимые действия для защиты наших военнослужащих в Ираке и в регионе», — говорится в заявлении Эспера.

По данным телеканала Sky News Arabia, удары наносились в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар. При этом телеканал Al Sumaria отмечает, что удары наносились по позициям военизированной группировки «Катаиб Хезболла».

Вечером 11 марта военная база Ирака Кэмп Таджи, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке. Обстрел из систем залпового огня начался в 19:35 по местному времени (совпадает с московским). На территории базы упало 15 снарядов небольшого калибра. В результате погибли двое американских военных и один британский военнослужащий. Еще около десяти человек получили ранения, сообщало Reuters. Впоследствии Пентагон подтвердил гибель американских военных.