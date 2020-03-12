Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Иракская военная база Кэмп Таджи, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке вечером 11 марта. Об этом в Twitter заявил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

По его словам, атака из систем залпового огня произошла в 19:35 по местному времени (совпадает с московским). На территории базы упали 15 снарядов небольшого калибра.

По данным Reuters, в результате обстрела погибли два американских и один британский военнослужащий. Еще около десяти человек были ранены.

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