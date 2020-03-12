Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

Группа Little Big (Фото: iliyaprusikin / Instagram)

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате. Об этом участники группы рассказали в эфире радиостанции NRJ, прямая трансляция беседы доступна на странице радиостанции в Instagram.

«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас», — сказал музыкант Илья Прусикин. Он отметил, что песня будет в стиле рок- или металл-диско.

Кроме того, участники группы рассказали, что не писали песню специально для «Евровидения», а сочинили ее еще в январе, когда не знали о предстоящем участии в конкурсе. «Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать и в один день решили помузицировать», — рассказал Прусикин.

Премьера песни состоится вечером 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале», сообщили Little Big.