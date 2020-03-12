При пожаре в Иркутской области погибли трое детей и двое взрослых

В Иркутской области произошел пожар, в результате которого погибли пять человек, трое из которых — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Возгорание случилось в ночь на 12 марта в жилом доме в селе Казачинское в 480 км от Иркутска. Как рассказали в пресс-службе, к моменту прибытия первых пожарных расчетов дом был полностью объят огнем.

Со слов хозяйки жилища, внутри находилось пять человек. Пламя полностью уничтожило жилое строение площадью 144 кв м. В ходе тушения были обнаружены останки пятерых человек.

По предварительной информации, погибли двое взрослых 1993 и 1995 годов рождения, а также трое детей 2013, 2016 и 2017 годов рождения.