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МИД рекомендовал находящимся в Италии россиянам скорее возвращаться домой

Фото: Yara Nardi / Reuters

Россиянам, которые сейчас находятся в Италии, следует рассмотреть варианты скорейшего возвращения домой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает корреспондент РБК.

«Мы вновь рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Тем из них, кто сейчас находится на территории данного государства, следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию», — сказала Захарова. Она отметила, что временно находящимся на территории Италии иностранным гражданам сейчас разрешено покинуть страну при условии отсутствия у них выраженных симптомов заболевания.

Ранее правительство России решило приостановить пропуск через российскую границу итальянцев, а также иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии. Меры начнут действовать 13 марта и распространятся не только на туристов, но и на тех, кто едет в Россию для обучения или на работу, уточнили в правительстве. С того же периода МИД приостановит прием документов, оформление и выдачу виз итальянцам.

Италия входит в список стран, после посещения которых, согласно указу мэра столицы, все прибывающие в Москву должны пройти двухнедельный карантин у себя дома.

Согласно последним данным итальянского Минздрава, по состоянию на 11 марта в стране выявлено 12 462 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1016 человек умерли. Вылечились от заболевания 1258 пациентов.

Теги: Италия, коронавирус, МИД России
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