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Организатор приостановил продажу билетов на концерт к 20-летию «Брата-2»

Вячеслав Бутусов (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Организатор концерта «Брат-2: Живой Soundtrack», который пройдет в «Крокус Сити Холле» 21 марта в Подмосковье, временно приостанавливает продажу билетов на мероприятие, сообщил РБК владелец концертного агентства NCA Михаил Шурыгин.

По словам Шурыгина, количество проданных билетов приближалось к 5 тыс., но не успело перейти этот рубеж, поэтому концерт состоится.

В «Крокус Сити Холле» уже отменены мероприятие Era, которое должно было состояться сегодня, 12 марта в 20:00, фестиваль «Золотой хит» (16 марта), перенесен концерт Натальи Орейро (был запланирован на 30 марта) и комедийное шоу «Однажды в России» (31 марта), следует из информации на официальном сайте концертной площадки.

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В пресс-службе «Крокус Сити Холла» заявили, что окончательное решение о том, как будут организованы концерты в связи с запретом на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек, еще не принято.

В Подмосковье с 13 марта начнет действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, из-за этого в регионе запрещено проводить мероприятия числом более 5 тыс. участников. Организаторам менее массовых мероприятий власти также рекомендовали воздержаться от их проведения. Аналогичные меры ранее уже были введены в Москве.

В России к 12 марта выявили 34 случая заражения коронавирусом. В столице находятся 19 заболевших. Все новые случаи заражения выявлены среди тех, кто недавно вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Концерт «Брат-2: Живой Soundtrack» приурочен к 20-летию со дня выхода фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат-2». Премьера фильма состоялась 11 мая 2000 года. В списке выступающих — Вячеслав Бутусов, «Сплин», бывший лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, Глеб Самойлов & The Matrixx, Настя Полева, «Маша и Медведи».

Теги: коронавирус, Подмосковье, концерт
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