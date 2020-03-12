Организатор приостановил продажу билетов на концерт к 20-летию «Брата-2»

Вячеслав Бутусов (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Организатор концерта «Брат-2: Живой Soundtrack», который пройдет в «Крокус Сити Холле» 21 марта в Подмосковье, временно приостанавливает продажу билетов на мероприятие, сообщил РБК владелец концертного агентства NCA Михаил Шурыгин.

По словам Шурыгина, количество проданных билетов приближалось к 5 тыс., но не успело перейти этот рубеж, поэтому концерт состоится.

В «Крокус Сити Холле» уже отменены мероприятие Era, которое должно было состояться сегодня, 12 марта в 20:00, фестиваль «Золотой хит» (16 марта), перенесен концерт Натальи Орейро (был запланирован на 30 марта) и комедийное шоу «Однажды в России» (31 марта), следует из информации на официальном сайте концертной площадки.

В пресс-службе «Крокус Сити Холла» заявили, что окончательное решение о том, как будут организованы концерты в связи с запретом на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек, еще не принято.