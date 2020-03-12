На территории стран бывшего СССР от коронавируса умер первый человек

Фото: Ирада Джалиль / Sputnik / РИА Новости

В Азербайджане зарегистрирована первая смерть от коронавируса, сообщает Vesti.az со ссылкой на оперативный штаб при кабинете министров страны. Факт смерти женщины подтвердили «РИА Новости» в оперштабе Азербайджана. Это первая смерть от коронавируса на территории стран, входивших в состав СССР.

По данным Vesti.az, умерла женщина 1969 года рождения, которая ранее вернулась из Ирана. Она уже страдала аутоимунным заболеванием красная волчанка (системная Lupus Eritematozus), а также почечной недостаточностью на последней стадии. Члены семьи и лица, с которыми она контактировала, помещены в карантин, уточняет издание.

По информации «РИА Новости», в Азербайджане было выявлено 15 случаев заражения, один из заболевших — гражданин России. Он был первым, у кого выявили инфекцию в стране. Его состояние оценивалось как стабильное. По данным ВОЗ, на 11 марта в Азербайджане было зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом.

По данным на 12 марта, всего в мире число случаев заражения новым коронавирусом достигло 127 тыс., умерли более 4,7 тыс. человек.