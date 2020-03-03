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Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Роскомнадзор составил протоколы в отношении канала BBC World News за нарушение российских законов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Роскомнадзор ранее провел проверку медиа-ресурсов британской корпорации «Би-би-си» и изучил выпускаемые материалы на соответствие законодательству России.

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В ходе проверки было выявлено нарушение 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ст.12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

Оба протокола Роскомнадзор направил в суд. Судебное заседание назначили на 12 марта.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что нарушения законодательства связаны с отсутствием знака маркировки в повторных выпусках новостей, которые содержали описание или изображение жестокости и насилия.

РБК направил запрос в пресс-службу BBC World News.

Теги: Роскомнадзор, протокол, BBC, «Би-би-си», Великобритания
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