Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Роскомнадзор составил протоколы в отношении канала BBC World News за нарушение российских законов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Роскомнадзор ранее провел проверку медиа-ресурсов британской корпорации «Би-би-си» и изучил выпускаемые материалы на соответствие законодательству России.

В ходе проверки было выявлено нарушение 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ст.12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

Оба протокола Роскомнадзор направил в суд. Судебное заседание назначили на 12 марта.