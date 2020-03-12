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Поправки в Конституцию ,  
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Мосгордума поддержала поправки в Конституцию

Фото: duma.gov.ru

В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию. «За» проголосовали 26 депутатов, «против» — 13, четверо воздержались. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В столичном парламенте, как и в других региональных заксобраниях, состоялось голосование за президентский законопроект, вносящий поправки в деятельность госорганов, судов и в социальную сферу. Помимо прочего, он обнуляет президентские сроки действующего главы государства. Такую поправку в ходе второго чтения документа предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. Согласно ст. 136 Конституции России, поправки в ее главы с третьей по восьмую вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов страны.

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К 13:00 поправки уже поддержали в нужном количестве регионов, а к 15:00 уже проголосовали 63 региона, все они поддержали законопроект, рассказал РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок, сенатор Андрей Клишас.

В законопроекте также указано, что положения ст. 1 закона, в которой, собственно, и прописаны все поправки, подлежащие внесению в Конституцию, вступит в силу только в случае их одобрения более чем половиной граждан. Для этого необходимо провести общероссийское голосование (оно назначено на 22 апреля). До проведения голосования свою оценку поправкам должен дать Конституционный суд. Если тот сочтет поправки не соответствующими Конституции, голосование должно быть отменено и поправки в силу не вступят. После Конституционного суда законопроект должен подписать президент.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Мосгордума, поправки, Конституция
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