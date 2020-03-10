Голосование по Конституции станет «референдумом» о новом сроке Путина

После принятия поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина общероссийское голосование становится аналогом референдума о его поддержке. И экономический кризис может помочь в реализации тактики «осажденной крепости»

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Обнуление сроков вместо Госсовета и единого государства

Во вторник, 10 марта, когда Дума принимала во втором чтении законопроект об изменении Конституции, первая женщина-космонавт, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова внесла на рассмотрение палаты поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина или снятии ограничений по числу сроков. Дума взяла полуторачасовой перерыв. Комментировать свежие предложения Терешковой и других депутатов приехал в Думу сам президент, он поддержал идею обнулить его сроки, если эту идею сочтет законной Конституционный суд и поправки в целом получат одобрение на всенародном голосовании. Вскоре после его выступления нижняя палата приняла поправку об обнулении президентских сроков.

В случае одобрения пакета конституционных поправок на общероссийском голосовании 22 апреля Путин, возглавивший страну в 2000-м, сможет баллотироваться на выборах президента в 2024 году как в первый раз и переизбираться на последующих выборах в 2030-м. Таким образом, по закону у него будет возможность возглавлять Россию вплоть до 2036 года.

Как Валентина Терешкова объяснила необходимость своей поправки «... Много разговоров и о Госсовете, и о Совете безопасности, и о Конституционном суде, и о Совете Федерации. Речь идет не столько о роли этих органов, сколько о том, пойдет ли туда Путин. Иногда даже имени его не упоминают, но, по сути, говорят о нем. Вопрос на самом деле стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. А если так, зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть — или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность... Это гарантия устойчивости как внутри страны, так и по ее внешнему контуру».

Изначально конституционная реформа предоставляла широкий коридор возможностей для Владимира Путина. Эксперты выделяли несколько сценариев. Один из вариантов, который стал возможен с внесением президентских поправок и который до последнего времени казался рабочим, — это продолжение его карьеры во главе нового конституционного органа — Госсовета.

Во внесенных президентом поправках говорится, что глава государства формирует Госсовет в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Кто будет входить в состав нового конституционного органа, какие у него будут полномочия, как будет называться должность главы Госсовета и за кем будет закреплено право его назначения, в поправках не говорится. Статус Госсовета должен определить отдельный федеральный закон, который еще не внесен в парламент.

Но за несколько дней до второго рассмотрения поправок в Думе Путин на встрече с общественниками в Иваново заявил, что наделение Госсовета особыми полномочиями означало бы двоевластие — «для России абсолютно губительную ситуацию».

Еще один сценарий, о котором говорили эксперты, — интеграция России и Белоруссии с введением поста президента Союзного государства. «Это позволило бы не только решить проблему, но и создать такую «рамку» для транзита, которая понравилась бы ностальгирующей по СССР немалой части общества. Однако Александра Лукашенко уломать не удалось, да и белорусское общество не хочет столь тесно сближаться (его вполне устраивает нынешнее положение дел), и поэтому был задействован другой вариант», — считает политолог Алексей Макаркин.

По мнению политолога Татьяны Становой, Путин «провел двухходовку», а обнуление было задумано изначально. Если бы в декабре или во время послания Путин выдвинул идею по поводу обнуления сроков, никто не обращал бы никакого внимания ни на Госсовет, ни на парламент, ни на Конституционный суд, ни на социальные поправки, уверена эксперт.

«Все решили бы, что Путин меняет Конституцию под себя, и были бы правы. Чтобы избежать этого, он решил сообщить только о первой части плана, что позволило ему продавить реформу без обсуждения его нового срока, говорить о Боге, семье, детях и Госсовете, лишить оппозицию возможности мобилизоваться. В последний момент Путин раскрывает карты, когда остается чуть больше месяца до референдума», — отмечает она.

Как Александр Карелин сдал бой за поправку Известный спортсмен, депутат от «Единой России» Александр Карелин в ходе второго чтения предложил поправку о проведении досрочных выборов Думы, учитывая новые полномочия нижней палаты. Однако его предложение президент не поддержал на фоне отсутствия консенсуса среди фракций, и Карелин снял поправку с голосования.

Вопрос для Конституционного суда

Комментируя предложение Терешковой, президент России уточнил, что он не против, если «Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».

Конституционный суд и так должен был проверить поправки в Конституцию на законность. Согласно президентским поправкам после одобрения федеральным и региональными парламентами глава государства подписывает их и отправляет в Конституционный суд, а тот не позднее семи дней со дня запроса обязан дать заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. В случае невыявления Конституционным судом несоответствий проводится общероссийское голосование. При поддержке поправок более чем 50% участников голосования они вступят в силу.

«Не очень понятно, Конституционный суд должен оценивать эту формулу уже после того, как она вступит в силу, или до того, как она вступит в силу, — сказал эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский. — Если до того — то таких полномочий у Конституционного суда нет. А если после вступления в силу — зачем оценивать то, что уже действует?»

Коронавирусный барьер для оппозиции

Новость о возможном продлении президентских полномочий несет посыл для элит и особенно для Запада — нынешний срок Владимира Путина может быть не последним, он не становится «хромой уткой», обращает внимание политолог Александр Пожалов.

По сути, общероссийское голосование по изменениям Конституции превращается в своего рода референдум о поддержке Путина, считает Пожалов. «Результаты голосования могут служить замером одобрения деятельности Путина и уровня доверия к нему и его плану развития страны. Но это никак не выборы, ведь они не предполагают конкуренции кандидатов и идей, и об этом сам Путин тоже сказал», — продолжает он. При этом, замечает Пожалов, такой тип голосования способен повысить явку, ведь и у оппозиции, недовольной Путиным, появляется аргументация звать людей на голосование, чтобы проголосовать «против», а явка на это голосование, как известно, крайне важна для власти.

По мнению Становой, у оппозиции очень мало времени на подготовку, а сама реформа имеет образ легитимации «путинизма» и традиционных ценностей.

Оппозиция уже подала заявку на митинг против поправки об обнулении президентских сроков. Представитель общественной организации «Открытая Россия» Татьяна Усманова, член незарегистрированной «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров подали в столичную мэрию уведомление на проведение митинга в Москве 21 марта с заявленной численностью 50 тыс. человек. При этом 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел до 10 апреля запрет на проведение в Москве любых массовых мероприятий численностью более 5 тыс. человек в связи с ситуацией с коронавирусом.

Тактика «осажденной крепости»

Выступая в Думе, Путин заявил, что ситуация в мировой политике и экономике сложная, «еще коронавирус прилетел», «цены на нефть пляшут и прыгают», подчеркнув, что «этот период мы пройдем достойно, но в мире есть те, кто хочет сдержать Россию. Внутри страны тоже многое пока сделано «на живую нитку».

Как считает политолог Становая, Кремль в информационной кампании постарается вновь разыграть карту «осажденной крепости». «Но люди все меньше склонны верить во вражеское внешнее окружение, так что я не уверена, что это будет иметь достаточную силу. Власть сама себя загоняет в ловушку, слишком заигрываясь с этим. Неспособность адаптироваться к повестке социума может тоже сыграть плохую шутку», — говорит политолог. По ее мнению, власти недооценивают фактор усталости, но шанс собрать 50% явки на голосовании по поправкам есть.

«Усталость есть, но не в активной фазе, она не переходит в активные действия. Мобилизовать население можно, но все будет зависеть от способности власти собрать админресурс максимально», — резюмирует Татьяна Становая.