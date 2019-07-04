Яровая предложила учредить минуту молчания в День памяти и скорби

Яровая предложила учредить минуту молчания в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня, по всей России следует проводить минуту молчания. Об этом на заседании Совета при президенте по реализации политики в сфере защиты семьи и детей заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, передает «РИА Новости».

Она призвала тем самым выделить день начала Великой Отечественной войны. По ее словам, «есть попытки девальвировать эту дату», и «миру гораздо интереснее обсуждать победу в лучшем случае».

Яровая считает, что единую минуту молчания нужно ввести «в одно время — 12 часов 15 минут, в то время, когда было сделано заявление о нападении, от Камчатки до Калининграда». Она предложила ввести соответствующие поправки в законодательство.

По мнению зампреда Госдумы, минута молчания станет напоминанием для других государств «о том, что мы помним, что на нашу страну было совершено нападение, что мы выстояли и победили».