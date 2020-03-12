Кремль заявил о продолжении подготовки к параду Победы

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В Кремле пока не рассматривают вариант отмены майского парада по случаю 75-летия Победы в Москве из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией», — ответил он на вопрос о возможной отмене мероприятия из-за распространения коронавируса.

11 марта оперативный штаб ввел меры по борьбе с коронавирусом. На территории всех регионов России рекомендовали сократить все массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурные, а также ограничили авиасообщение с Испанией, Германией, Италией и Францией.

По последним данным, на территории России выявили 28 случаев заражения коронавирусом, восемь из которых обнаружили 11 марта в Москве и Московской области.