Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru / Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил россиян с пониманием отнестись к мерам по предупреждению коронавируса. Об этом он сказал на заседании правительства, передает «РИА Новости».

При этом Мишустин добавил, что благодаря принятым мерам на данный момент угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму, несмотря на «острую ситуацию» за рубежом.

Мишустин отметил, что основная задача правительства — защитить российских граждан. «Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве», — сказал он.

Накануне оперативный штаб ввел очередные меры по противодействию коронавирусу на территории всех регионов России. В штабе объявили об ограничении авиасообщения с Италией, Испанией, Германией и Францией, а также рекомендовали не проводить массовые мероприятия. Ранее, 5 марта, режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса был введен в Москве.