Путин счел незначительным отток капитала из России в последние годы
Объем оттока капитала из России в последние годы можно назвать небольшим, если учесть, «сколько притекло», заявил российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
«Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно», — сказал Путин, отметив, что движение капитала — естественный процесс.
При этом, по словам президента, российские власти стараются улучшить условия ведения бизнеса в России и достигли некоторых результатов.
Так, Путин отметил, что страна значительно поднялась в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business 2020. Если раньше Россия была во второй сотне, сейчас она занимает 28-е место, уточнил он.