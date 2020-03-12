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Путин счел незначительным отток капитала из России в последние годы

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Объем оттока капитала из России в последние годы можно назвать небольшим, если учесть, «сколько притекло», заявил российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно», — сказал Путин, отметив, что движение капитала — естественный процесс.

При этом, по словам президента, российские власти стараются улучшить условия ведения бизнеса в России и достигли некоторых результатов.

Так, Путин отметил, что страна значительно поднялась в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business 2020. Если раньше Россия была во второй сотне, сейчас она занимает 28-е место, уточнил он.

Bloomberg оценил отток капитала из России в $750 млрд за 25 лет
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В марте прошлого года эксперты Bloomberg подсчитали, что за период с 1994 по 2018 год из России были выведены активы, общая стоимость которых, по консервативной оценке, составляет около $750 млрд. При этом аналитики зафиксировали, что за последние годы темп оттока капитала из России сократился. Если в 1990-х он составлял 5–6% ВВП, в 2000-х он замедлился до нуля, уточняли эксперты.

В январе текущего года чистый отток капитала из России, по предварительной оценке Центробанка, составил $10,4 млрд. По сравнению с показателем за январь прошлого года значение увеличилось в 1,5 раза ($7,1 млрд в 2018 году), отметили в ЦБ.

Теги: капитал, отток, Владимир Путин
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