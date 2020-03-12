Путин счел незначительным отток капитала из России в последние годы

В марте прошлого года эксперты Bloomberg подсчитали, что за период с 1994 по 2018 год из России были выведены активы, общая стоимость которых, по консервативной оценке, составляет около $750 млрд. При этом аналитики зафиксировали, что за последние годы темп оттока капитала из России сократился. Если в 1990-х он составлял 5–6% ВВП, в 2000-х он замедлился до нуля, уточняли эксперты.



В январе текущего года чистый отток капитала из России, по предварительной оценке Центробанка, составил $10,4 млрд. По сравнению с показателем за январь прошлого года значение увеличилось в 1,5 раза ($7,1 млрд в 2018 году), отметили в ЦБ.