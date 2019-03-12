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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,14%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,95%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Bloomberg оценил отток капитала из России в $750 млрд за 25 лет
По консервативной оценке экспертов, общая стоимость выведенных из России за четверть века активов составляет $750 млрд. Однако она может превышать и $1 трлн, считают в Bloomberg
Фото: Guadalupe Pardo / Reuters

В 1994–2018 годах из России были выведены активы, общая стоимость которых в настоящее время может превышать $1 трлн, подсчитали эксперты Bloomberg. Впрочем, они предпочитают исходить из более консервативной оценки в $750 млрд, оговариваясь, что доходность выведенных в офшоры активов может быть не слишком высокой.

«​[Даже в этом случае] общая сумма по-прежнему огромна — лишь немногим меньше 50% ВВП [страны]. Вложенные в отечественную экономику, эти активы могли бы снизить стоимость капитала, увеличить объемы производства и доходы правительства от налогов, которые можно потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы», — отмечается в статье Bloomberg.

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​Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся, сократившись с 5–6% ВВП в конце 1990-х — начале 2000 годов почти до нуля. В частности, резко упали фиксируемые ЦБ объемы фиктивных операций, которые могут использоваться в качестве скрытого способа вывода капитала. ​Позитивную роль, по мнению экспертов Bloomberg, могли сыграть проводимая ЦБ расчистка банковского сектора, борьба с теневой экономикой и антироссийские санкции, вынудившие российских олигархов начать возврат денег в Россию, «подальше от Минфина США», а также объявленная властями амнистия капиталов.

«Тем не менее возможно, что российские богачи просто нашли лучшие способы маскировки трансграничных операций», — отмечается в сообщении Bloomberg.

По данным Банка России, чистый отток капитала по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении — с $25,2 млрд до $67,5 млрд. За январь—февраль 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превысило показатель первых двух месяцев предыдущего года ($8,7 млрд).

Автор: Евгений Калюков
Теги: отток капитала
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