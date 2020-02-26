В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Волжский суд Саратова арестовал одного из подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Юношу арестовали на два месяца, до 25 апреля.

Как утверждает ФСБ, двое подростков 2005 года рождения собирались устроить нападение на школу, используя самодельные зажигательные смеси. По данным ведомства, они были членами «интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

На допросе один из задержанных заявил, что в ходе атаки «рассчитывал» убить около 40 человек. Мотивом его действий, как сообщил подросток, стала месть. Второй задержанный, в свою очередь, отметил, что атака планировалась в мае.