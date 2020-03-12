Депутаты на Дальнем Востоке и в Сибири одобрили поправки в Конституцию

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Депутаты Законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение поправок в Конституцию.

В Амурской области поправки поддержали 25 депутатов, двое воздержались, а один не голосовал. Поправки решили поддержать фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, представители КПРФ воздержались от голосования.

Поправки к Конституции также одобрили парламентарии Окружной думы Чукотки и Сахалинской областной думы, передает ТАСС, а также заксобрание Забайкалья.

Иркутские депутаты одобрили поправки большинством голосов, КПРФ их не поддержала. Также внесение изменений в Конституцию одобрило большинство депутатов в Приморском крае и Кемеровской области.