Военнослужащие США не пострадали при ракетном обстреле базы в Ираке

Военнослужащие США не пострадали в ходе ракетного обстрела американской военной базы, которая находится недалеко от посольства страны в Багдаде. Об этом в Twitter написал официальный представителя штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит коалиция во главе с США в Ираке и Сирии, Майлс Кэггинс.

«Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты ударили по иракской базе <...> Обошлось без жертв», — отметил он.

По его словам, обстрел произошел 16 февраля в 03:24 по иракскому времени (совпадает с мск). В настоящее время ведется расследование.

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