Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 11 мар, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 11 мар, 12:17
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира Спорт, 01:44 В Вашингтоне из-за коронавируса объявили режим ЧС Общество, 01:40 В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны Общество, 01:38 СМИ сообщили о бомбардировке границ Сирии и Ирака неизвестными самолетами Политика, 01:12 Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса Политика, 00:53 Из задымленной шахты в Воркуте вывели всех горняков Общество, 00:41 Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу Политика, 00:14 ISU официально отменил чемпионат мира по фигурному катанию Спорт, 00:04 Организаторы концертов и шоу введут ограничения из-за указа Собянина Общество, 00:00 Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией Политика, 00:00 В Кремле заявили о неизменности графика Путина на фоне коронавируса Общество, 11 мар, 23:58 Колумнист Forbes предсказала победу России в нефтяной войне Экономика, 11 мар, 23:26 В Воркуте произошло задымление в шахте Общество, 11 мар, 23:19 Доллар превысил 73 руб. на фоне сообщений о пандемии коронавируса Финансы, 11 мар, 23:11
Общество ,  
0 

Из задымленной шахты в Воркуте вывели всех горняков

Все работники шахт «Заполярная» и «Воркутинская» в Республике Коми эвакуированы на поверхность. Пострадавших среди горняков нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь».

«В шахте остаются только горноспасатели и члены вспомогательной горноспасательной службы из числа сотрудников «Воркутинской», — говорится в сообщении.

Задымление в шахте «Заполярная» произошло вечером 11 марта. Инцидент случился на магистральной конвейерной выработке на глубине 620 м.

В Воркуте произошло задымление в шахте
Общество

В итоге было принято решение эвакуировать всех работников из двух шахт — «Заполярной» и «Воркутинской» — из-за того, что они имеют общую систему вентиляции. В общей сложности было выведено более 240 человек.

В МЧС сообщали, что на месте работают 25 спасателей и пять единиц техники.

Это уже второй инцидент на шахтах компании «Воркутауголь» (входит в холдинг «Северстали») в марте. 6 марта в шахте «Воркутинская» произошел выброс метана. Погибли двое рабочих. Предприятие временно приостанавливало свою работу после ЧП. Следственный комитет завел уголовное дело.

Теги: Республика Коми, Воркута, шахта, новости РБК
Материалы по теме
В Воркуте произошло задымление в шахте
Общество
Шахта «Воркутинская» приостановила работу после гибели двух рабочих
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter