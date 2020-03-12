Из задымленной шахты в Воркуте вывели всех горняков

Все работники шахт «Заполярная» и «Воркутинская» в Республике Коми эвакуированы на поверхность. Пострадавших среди горняков нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь».

«В шахте остаются только горноспасатели и члены вспомогательной горноспасательной службы из числа сотрудников «Воркутинской», — говорится в сообщении.

Задымление в шахте «Заполярная» произошло вечером 11 марта. Инцидент случился на магистральной конвейерной выработке на глубине 620 м.

В итоге было принято решение эвакуировать всех работников из двух шахт — «Заполярной» и «Воркутинской» — из-за того, что они имеют общую систему вентиляции. В общей сложности было выведено более 240 человек.