В Воркуте произошло задымление в шахте

В Воркуте произошло задымление на шахте «Заполярная-2», принадлежащая компании «Воркутауголь», входящей в холдинг «Северсталь». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

По данным МЧС, информация о задымлении поступило диспетчерам в 21:55 по местному времени (совпадает с московским). Дым появился на магистральной конвейерной выработке на глубине 620 м.

Как заявили в пресс-службе, по состоянию на 22:40 84 человека было эвакуировано, еще 158 сотрудников выводятся из шахты. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Воркутауголь», планово выводятся 120 человек из шахты «Заполярная» и 122 человек из шахты «Воркутинская». Эвакуация из обеих шахт необходима из-за того, что они имеют общую вентиляционную систему.

На месте происшествия работают 25 человек из воркутинской горноспасательной части и пять единиц техники.