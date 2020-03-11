Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат. Об этом говорится в сообщении штаба, поступившем в распоряжение РБК.

«Рекомендовано <...> по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Из-за риска распространения коронавируса 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проводить в столице спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, в случае если число их участников превышает 5 тыс. Как отмечается в документе, данный указ стал дополнением к другому указу о введении мер повышенной безопасности в Москве, который был подписан 5 марта.

Кроме того, чиновникам федеральных органов исполнительной власти рекомендовали отменить заграничные командировки.