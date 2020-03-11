Правительство России не увидело риска второй волны волатильности на рынке

Андрей Белоусов (Фото: Global Look Press)

Правительство России пока не видит риска второй волны волатильности на российском рынке в 2020 году. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, передает «РИА Новости».

«Сегодня как раз собирались вместе с Банком России, с Минфином с утра, смотрели — пока признаков этого [волатильности на рынках] нет», — отметил он.

По словам Белоусова, состояние российской экономики в 2020 году во многом будет зависеть от того, будет ли эта вторая волна. Однако, отметил вице-премьер, на данный момент цены на нефть, показатели фондового рынка и запросы населения свидетельствуют о том, что «все идет в предсказуемом коридоре».

Он также добавил, что власти внимательно следят за ситуацией, и пока прогноз правительства по росту ВВП на этот год составляет 1,9%, что является «более-менее позитивным сценарием».

Тем не менее из-за ослабления рубля Белоусов допустил повышение цен на бытовую технику и лекарства. Он заверил, что правительство готово принять меры по сдерживанию цен на жизненно необходимые препараты.