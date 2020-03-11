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СК начал проверку после экстренной посадки вертолета под Красноярском

Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку экстренной посадки вертолета Ми-8 в аэропорту Черемшанка в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте управления.

В сообщении говорится, что вертолет авиакомпании «Скол» вылетел из аэропорта Черемшанка и направлялся на посадочную площадку Юр-5. Однако во время полета сработал датчик «стружка в масле двигателя», из-за чего командир решил вернуться в аэропорт вылета.

На борту судна находился 21 пассажир и три члена экипажа, никто из них не пострадал.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Скол». В аэропорту Черемшанки рекомендовали обратиться за комментарием в авиакомпанию.

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В середине января в Красноярском крае совершил вынужденную посадку вертолет Ми-26. По данным источника ТАСС, во время полета на табло вертолета появились данные о перегреве подшипника. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Красноярский край, вертолет, новости РБК
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