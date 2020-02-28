В Астраханской области разбился вертолет

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В Наримановском районе Астраханской области потерпел крушение вертолет, сообщили РБК в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК. «Это произошло в районе села Басы, в простонародье это место называют чабанской точкой. По предварительной информации, есть пострадавшие. Проводится проверка, на место выехал следователь», — сказал представитель ведомства.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Астраханской области, на место направлена оперативная группа. По предварительной информации, вертолет частный.

Южное следственное управление на транспорте СКР сообщило о доследственной проверке по факту жестокой посадки вертолета. «В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки.

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов рассказал ТАСС, что, по информации очевидца, при крушении вертолета один человек погиб. «Со слов заявителя есть один погибший, но скорая туда еще не добралась», — сказал чиновник.