Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 12:54
«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом» в чемпионате России Спорт, 20:47 Ласицкене заявила об отсутствии доверия к новому президенту ВФЛА Спорт, 20:47 ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокой» Общество, 20:40 В Астраханской области разбился вертолет Общество, 20:27 Силуанов счел возможным «спокойно» финансировать расходы при нефти по $30 Экономика, 20:18 В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана Политика, 20:17 Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение Экономика, 20:06 Мишустин назначил нового заместителя главы Минтруда Политика, 20:00 Теннисистка Кузнецова проиграла Соболенко в полуфинале турнира в Дохе Спорт, 19:49 МИД ответил на данные о подозрениях к дипломату об отравлении в Болгарии Политика, 19:42 В Минске заметили признаки «тектонического сдвига» на рынке нефти Европы Бизнес, 19:26 СМИ узнали о возможной отмене итогов чемпионата Англии из-за коронавируса Спорт, 19:25 Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49 Экономика, 19:17 Британец с круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса Общество, 19:12
Общество ,  
0 

В Астраханской области разбился вертолет

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Наримановском районе Астраханской области потерпел крушение вертолет, сообщили РБК в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК. «Это произошло в районе села Басы, в простонародье это место называют чабанской точкой. По предварительной информации, есть пострадавшие. Проводится проверка, на место выехал следователь», — сказал представитель ведомства.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Астраханской области, на место направлена оперативная группа. По предварительной информации, вертолет частный.

Южное следственное управление на транспорте СКР сообщило о доследственной проверке по факту жестокой посадки вертолета. «В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки.

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов рассказал ТАСС, что, по информации очевидца, при крушении вертолета один человек погиб. «Со слов заявителя есть один погибший, но скорая туда еще не добралась», — сказал чиновник.

Материалы по теме
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Техасе
Общество
Крушение вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Фоторепортаж
Общество
Во Франции погибли четыре человека при крушении туристического самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter