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Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в Красноярском крае. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, он приземлился в районе села Павловка Назаровского района. «Пострадавших там нет», — добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС рассказал, что во время полета на табло вертолета появились данные о перегреве подшипника. В результате экипаж принял решение о посадке, она прошла в штатном режиме. Собеседник агентства добавил, что на борту находились девять человек.

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
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Представитель региональных экстренных служб подтвердил «РИА Новости» информацию о неисправности подшипника. Он отметил, что вертолет принадлежит «одной из силовых структур».

В краевом главке МЧС ТАСС рассказали, что вертолет отправился на один из ремонтных заводов в Новосибирске.

РБК направил запрос в администрацию Назаровского района и пресс-службу ГУ МЧС по Красноярскому краю.

10 января на Таймыре (Красноярский край) экстренно сел вертолет Ми-8. Он приземлился в 289 километрах на северо-восток от Хатанги. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Красноярский край, вертолет, Ми-26, новости РБК
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