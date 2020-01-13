Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в Красноярском крае. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, он приземлился в районе села Павловка Назаровского района. «Пострадавших там нет», — добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС рассказал, что во время полета на табло вертолета появились данные о перегреве подшипника. В результате экипаж принял решение о посадке, она прошла в штатном режиме. Собеседник агентства добавил, что на борту находились девять человек.

Представитель региональных экстренных служб подтвердил «РИА Новости» информацию о неисправности подшипника. Он отметил, что вертолет принадлежит «одной из силовых структур».