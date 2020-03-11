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В Австралии разбился легкомоторный самолет

Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press

В штате Квинсленд на северо-востоке Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщает ABC.

Спасатели нашли обломки самолета Cessna 404 на пляже недалеко от города Локхарт-Ривер, говорится в сообщении. По предварительным данным, на борту самолета находились четверо госслужащих из города Кэрнс и пилот.

Пилот дважды пытался совершить посадку, но ему это не удалось, передает издание. Уточняется, что посадка проходила в условиях сильного ветра.

Австралийское бюро безопасности на транспорте начало расследование в связи с крушением, однако официальных сообщений о числе находившихся в самолете пассажиров и подтверждения их гибели пока не было.

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В конце февраля в Астраханской области разбился частный вертолет. Инцидент произошел в Наримановском районе недалеко от села Басы. При крушении погиб пилот.
 

Теги: авиакатастрофа, самолет, Австралия
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