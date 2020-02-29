Общество , 29 фев, 03:19
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В Астраханской области при крушении частного вертолета погиб пилот
В Наримановском районе Астраханской области в результате падения частного вертолета погиб пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по области.
Спасатели обнаружили место падения вертолета, там работают спасатели, уточнили в пресс-службе.
Ранее в управлении МЧС по региону сообщили о поступлении информации о падении частного вертолета Robinson в Наримановском районе. В сообщении указывалось, что, по предварительным данным, вертолет принадлежал ООО «Аэросоюз Волгоград».
В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК уточнили РБК, что крушение произошло в районе села Басы.