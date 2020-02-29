В Астраханской области при крушении частного вертолета погиб пилот

В Наримановском районе Астраханской области в результате падения частного вертолета погиб пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по области.

Спасатели обнаружили место падения вертолета, там работают спасатели, уточнили в пресс-службе.

Ранее в управлении МЧС по региону сообщили о поступлении информации о падении частного вертолета Robinson в Наримановском районе. В сообщении указывалось, что, по предварительным данным, вертолет принадлежал ООО «Аэросоюз Волгоград».

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК уточнили РБК, что крушение произошло в районе села Басы.