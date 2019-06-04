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Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

В 2018 году самые высокие зарплаты остаются в нефтегазовой отрасли, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Специалисты в этой сфере получают за час работы 793 руб., а в перерасчете на месяц — около 130 тыс. руб. На втором месте, как и в 2017 году, — сфера производства табачных изделий, где сотрудники зарабатывают примерно 121 тыс. руб. в месяц (739 руб. в час). Замыкают первую тройку производство кокса и нефтепродуктов — здесь такая же зарплата в месяц, как и у второго места (121 тыс. руб.), однако в перерасчете на час получается больше — 735 руб.

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В то же Росстат обнаружил, что в процентном соотношении по сравнению с 2017 годом больше всего подорожал труд сотрудников здравоохранения и медицинских услуг. По данным ведомства, почасовая оплата в этой сфере выросла на 23% — до примерно 43 тыс. руб. в месяц (260 руб. в час). Кроме того, на 18% выросли доходы работников сферы рыболовства и рыбоводства — до 103 тыс. руб. ежемесячно (627 руб. в час).

В целом, заключает Росстат, в 2018 году стоимость труда выросла на 11% по сравнению с прошлым годом — 322 руб. в час.

Теги: Росстат, Зарплаты, отрасли
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