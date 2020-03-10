Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%

Стоимость авиабилетов за границу может вырасти на 10% после ослабления курса рубля, утверждают опрошенные РБК эксперты. Но не исключено снижение цен в некоторые страны из-за падения спроса, вызванное распространением коронавируса

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Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь со среды на четверг, 12 марта, из-за ослабления рубля к доллару и евро, которое случилось после обвала цен на нефть.

«После проведения перерасчета по курсу 82 руб. за один евро и 72 руб. 50 коп. за один доллар по курсу Центробанка стоимость авиабилетов может вырасти до 10%», — передал РБК через пресс-службу директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов.

О росте цен на авиабилеты на 10% в ночь на 12 марта РБК сообщили и в пресс-службе онлайн-тревел-агентства Biletix.ru.

Речь идет о перерасчете внутреннего курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), который проводится каждую неделю в ночь со среды на четверг. Курс IATA привязан к курсу рубля относительного доллара и евро, который устанавливает Центральный банк.

Представитесь поисковика билетов Aviasales сообщил РБК, что сейчас на стоимость авиабилетов влияет также снижение спроса из-за коронавируса. По данным компании, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные рейсы, наоборот, упал на 9,72%, до 12,7 тыс. руб. Тогда подорожали билеты во Францию (на 16%, до 18,9 тыс. руб.) и Чехию (на 21,4%, до 12,8 тыс. руб.). Но в некоторые страны билеты подешевели: в Германию (на 4%, до 12,9 тыс. руб.), Испанию (на 5%, до 16,9 тыс. руб.) и Италию (на 11%, до 12,03 тыс. руб.). «Некоторые перелеты действительно повысятся в цене, но будут и те направления, куда билеты подешевеют, как в этих примерах», — отметили в пресс-службе компании.