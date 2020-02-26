Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем

Два российских противолодочных самолета Ту-142 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Северного флота.

Экипажи самолетов отрабатывали навыки прохождения курса над безориентирной местностью, утонили в пресс-службе. Кроме того, экипажи оттачивали координацию действий при пилотировании в случае отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, добавили в пресс-службе.

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