Британские ВВС поднимались в небо для сопровождения российской авиации

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Typhoon поднимались в небо 7 марта для сопровождения российских дальних противолодочных самолетов Ту-142. Об этом говорится в заявлении королевских ВВС (RoyalAirForce) в Twitter.

Отмечается, что истребители поднимались с авиабазы Лоссимут и базы Конингсби в графстве Линкольншир. «Это были рутинные действия, совершенные в ответ на приближение российских самолетов к британскому воздушному пространству», — говорится в сообщении британских ВВС. В заявлении добавляется, что действия британских летчиков координировались с союзниками по НАТО — Норвегией и Францией. Модель российских самолетов не называется, однако на опубликованных снимках запечатлен противолодочный самолет Ту-142 ВМФ России.

Как сообщается на странице авиабазы Лоссимут в Twitter, британские летчики поднялись в небо для перехвата российской дальней авиации, когда она вошла в «зону интересов Великобритании».

По информации телеканала Sky News, в общей сложности в сопровождении двух российских самолетов участвовали шесть британских Typhoon. Также в дополнение к ним с базы Бриз-Нортон в воздух поднимался самолет-заправщик Voyager.

В конце февраля два самолета Ту-142 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. По данным Минобороны России, экипажи самолетов отрабатывали навыки прохождения курса над безориентирной местностью, а также оттачивали координацию действий при пилотировании в случае отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Полет в общей сложности длился более 12 часов.