Путин поддержал создание парламентского измерения «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею идею создать парламентское измерение «нормандского формата» с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Об этом он заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, передает пресс-служба Кремля.

«Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту», — сказал Путин.

В декабре Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации на востоке Украины парламенты стран «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины. Тогда он говорил, что в Верховной Раде уже создано межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира», а также существует предварительная договоренность с французскими и немецкими депутатами о встрече во второй половине января — начале февраля следующего года.

Владимир Путин тогда сказал, что попросит руководство Госдумы проработать этот вопрос.