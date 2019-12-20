Путин поддержал обсуждение Донбасса парламентами «нормандской четверки»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 13:15
Путин заявил о «многих» невыполненных пунктах по Союзном государству Политика, 15:57 Акционеры Yandex одобрили реструктуризацию компании Технологии и медиа, 15:48 Luxury выходит на новые рынки. Дайджест иностранных СМИ Pro, 15:43 Путешествия без правил: новый стильный кроссовер Haval F7X РБК Стиль и Haval, 15:42 Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС Технологии и медиа, 15:35 Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки РБК и Сбербанк, 15:33 Силы Хафтара дали ополченцам в Триполи три дня для отвода отрядов Политика, 15:32 Второй за неделю мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы Общество, 15:30 The Guardian признала Месси лучшим футболистом года Спорт, 15:30 «Трудности перелома» с Сергеем Федориновым: мини-сериал «РБК Pro» Pro, 15:29  Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко Политика, 15:27 В МИД Украины ответили на слова Путина об исконно русских территориях Политика, 15:25 Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык Общество, 15:25 Единый продавец телерекламы пошел на уступки крупным рекламодателям Технологии и медиа, 15:21
Политика ,  
0 
Путин поддержал обсуждение Донбасса парламентами «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате», сообщает ТАСС.

Глава государства добавил, что попросит руководство Госдумы проработать этот вопрос. По его мнению, реакция российских парламентариев на план также будет «только положительной».

Об этом Путин заявил в ходе встречи с министром финансов Антоном Силуановым и лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, которая 20 декабря проходит в Санкт-Петербурге.

Путин назвал основания для второй «нормандской» встречи
Политика

Медведчук на встрече предложил подключить к урегулированию ситуации на востоке Украины парламенты стран «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины. По его словам, в украинском парламенте уже создано межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира». Также существует предварительная договоренность с французскими и немецкими депутатами о встрече во второй половине января — начале февраля следующего года. Медведчук добавил, что его партия начала контактировать с «Единой Россией».

Ранее Путин назвал основания для второй встречи «нормандской четверки». По его словам, такая встреча в апреле станет актуальна, если произойдут позитивные изменения. Он также назвал целесообразным продолжение работы в «нормандском» формате.

Саммит лидеров стран «нормандский четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошел в Париже 9 декабря. По его итогам стороны договорились об обмене всеми удерживаемыми лицами до конца года и о разведении сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

Теги: Путин, «нормандский формат»
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
«Нормандский контекст»: почему Путин согласился приехать в Париж
Политика
Ушаков заявил о «шансе» на «нормандский саммит» до конца года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter