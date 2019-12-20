Путин поддержал обсуждение Донбасса парламентами «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате», сообщает ТАСС.

Глава государства добавил, что попросит руководство Госдумы проработать этот вопрос. По его мнению, реакция российских парламентариев на план также будет «только положительной».

Об этом Путин заявил в ходе встречи с министром финансов Антоном Силуановым и лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, которая 20 декабря проходит в Санкт-Петербурге.

Медведчук на встрече предложил подключить к урегулированию ситуации на востоке Украины парламенты стран «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины. По его словам, в украинском парламенте уже создано межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира». Также существует предварительная договоренность с французскими и немецкими депутатами о встрече во второй половине января — начале февраля следующего года. Медведчук добавил, что его партия начала контактировать с «Единой Россией».